“Il rapporto tra me e la squadra è ottimo e lo è sempre stato. C’è onestà di comunicazione, è chiaro che da allenatore prendo delle decisioni e ci metto tanto tempo per non sbagliare. Le cose che dico all’esterno le ho sempre già dette prima allo spogliatoio“. Così Thiago Motta prova a mettere a tacere le voci che, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli, raccontano diuno spogliatoio spaccato. La sua Juventus continua a vivere una stagione paradossale, fatta di contraddizioni sia nelle prestazioni che nei risultati. E Thiago Motta vuole far passare un messaggio chiaro: lui non arretra, anzi. Una frase della sua conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona pare un manifesto delle sue convinzioni: “Se io avessi dei figli vorrei che avessero un allenatore come me: onesto e diretto”. Viva l’umiltà.

Thiago Motta prosegue: “Ci tengo tantissimo ai miei ragazzi, ma è normale che c’è qualcuno che gioca e qualcuno deve aspettare rispettando le decisioni. Chi dice altro sono solo bugie“. Parole che in qualche modo certificano come qualche malcontento ci sia, al di là delle voci messe in giro da qualche talpa. La Juve oggi è fuori dalle coppe, ma vincendo contro il Verona salirebbero a 52 punti in Serie A, ovvero solamente sei in meno della capolista Inter. Per questo Thiago Motta non ha nessuna intenzione di abdicare alle sue idee e alle sue convinzioni. Uno dei calciatori più criticati resta Koopmeiners, ma il tecnico ha sottolineato: “Teun ha fatto partite di grandissimo livello e sono molto contento di averlo con noi. Ha già dimostrato di essere un top player e quando la squadra ha funzionato lui ha sempre fatto ottime prestazioni. Poi i gol e gli assist fanno alzare il giudizio, in questo momento veniamo da una sconfitta in Coppa Italia e non solo lui, ma tutta la squadra non ha fatto bene. Non ho alcun dubbio su di lui, sono convinto che ci darà ancora tantissimo e può ancora migliorare. Sa di non essere al massimo“.

Riguardo all’ipotesi che nella Juventus manchi un vero leader in campo, Motta ha dichiarato: “Oggi il nostro capitano è Locatelli, ma di leader ce ne sono tanti. Siamo una squadra sempre unita, ma quando i risultati non sono secondo le aspettative vanno accettate anche le critiche”. Ma le polemiche di questi giorni non hanno riguardato solo i calciatori, ma anche lo stesso allenatore: “Quando faccio una scelta sulla squadra dipende da tutto, non sono un incompetente: sono da 20 anni nel calcio e mi ritengo molto competente in quello che faccio. Io faccio le scelte sempre per ottenere il meglio dalla squadra”. Motta ha altre 12 giornate di campionato per dimostrarlo. Poi in casa Juve si tireranno le somme.