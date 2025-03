Venerdì sera a pochi passi da piazza San Marco, in calle XXII Marzo, durante il Carnevale di Venezia, una lite tra due turisti americani e un cittadino tunisino è degenerata quando quest’ultimo ha colpito i due con una forchetta appuntita, ferendoli e costringendoli alle cure del Pronto soccorso, come riporta Venezia Today. Le prognosi sono di 14 e 8 giorni.

L’intervento tempestivo della polizia, allertata con una chiamata al 113, ha permesso di rintracciare l’aggressore, un uomo sui trent’anni, mentre i sanitari prestavano soccorso alle vittime. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio, scoppiato per futili motivi, si è rapidamente trasformato in un’aggressione fisica. L’uomo, dopo aver sferrato i colpi, ha tentato di confondersi tra la folla, ma è stato individuato e bloccato dagli agenti.

Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte aiuteranno a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, in città resta alta l’attenzione per la sicurezza: centinaia di agenti tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale presidiano le strade. Il prefetto Darco Pellos ha attivato la zona rossa nel centro storico e in altre aree sensibili, misura che rimarrà in vigore fino a martedì grasso, 4 marzo.