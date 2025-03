“Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale”. Queste sono le parole rilasciate all’Adnkronos Salute di Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, sulle condizioni di salute dell’ex allenatore della Roma Zdenek Zeman, ricoverato presso la Stroke Unit del policlinico universitario di Roma per un ischemia cerebrale.

“Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo – spiega Olivi – dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento, ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test”. La famiglia di Zeman ha quindi emesso un comunicato chiedendo il rispetto della privacy: “Pur ringraziando il personale dell’ospedale Gemelli per la professionalità e le cure riservate a Zdenek Zeman, la sua famiglia diffida chiunque dal diffondere notizie sul suo stato di salute prima di essere preventivamente informata e aver ricevuto un assenso, per un sacro rispetto della privacy che non deve mai essere dimenticato. La famiglia è venuta a conoscenza dai siti – sportivi e non – di previsioni legate allo stato di salute di Zeman che hanno messo in allarme parenti, amici e la moltitudine di tifosi che gli vogliono bene creando un’ondata di richieste di informazioni in un momento delicato in cui è necessaria la massima discrezione e mantenere il più possibile calma e tranquillità”.