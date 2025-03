Il nome di Jannik Sinner non entrerà nella lista dei candidati ai Laureus Awards 2025 come sportivo dell’anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, come ha sottolineato lo scorso 27 febbraio il presidente della Laureus Academy, ossia l’ex rugbista Sean Fitzpatrick: “È stato deciso che la nomination del tennista sarà ritirata. Pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco, riteniamo che la squalifica di 3 mesi renda la nomina ineleggibile“.

L’azzurro non potrà tornare in campo fino al prossimo 4 maggio. Sfrutterà questo stop forzato per migliorare (se possibile) alcuni aspetti del suo gioco, allenandosi lontano dai riflettori. Se inizialmente si era pensato potesse allenarsi al Country Club di Monte Carlo, ora sta prendendo corpo l’ipotesi di Marbella, in Spagna. Ad ogni modo, la notizia della sua esclusione dal roster dei pretendenti al titolo di sportivo dell’anno ha rappresentato un assist perfetto per Nick Kyrgios, che si è sempre schierato contro l’altoatesino sul caso Clostebol. Con un post pubblicato sul proprio profilo X, l’australiano ha infatti sostenuto: “Credo che sportività significhi rispettare le regole”. Quando è stato reso noto che l’azzurro aveva patteggiato con la Wada, accordandosi per una squalifica di 3 mesi, il numero 1097 del ranking Atp aveva espresso tutto il proprio dissenso: “Un giorno triste per il tennis. L’equità in questo sport non esiste. Conosco molti giocatori che la pensano allo stesso modo ”.