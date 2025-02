“A seguito delle discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata“. È quanto si legge in una nota dell’ex rugbista Sean Fitzpatrick, nonché presidente della Laureus World Sports Academy che ogni anno premia gli atleti migliori della stagione, ai membri della giuria per le nomination al riconoscimento.

Il motivo è legato alla sospensione di 3 mesi del tennista numero 1 del mondo per il caso Clostebol. “Abbiamo seguito questo caso e le decisioni degli organismi globali competenti. Pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco, riteniamo che la squalifica di 3 mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono già stati informati”, si legge ancora nella comunicazione. I candidati per i Laureus World Sports Awards 2025, selezionati da una giuria composta da oltre 1.300 importanti media sportivi di tutto il mondo nel dicembre 2024, saranno annunciati a Madrid il prossimo lunedì 3 marzo.

Attualmente, Sinner si trova a Milano per la Fashion Week, dove ha già preso parte (in prima fila) alla sfilata di Gucci, di cui è global ambassador, di fianco a Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America e grande appassionata di tennis. Ma da settimana prossima si rimetterà al lavoro per tornare ancora più forte di prima. Secondo il regolamento Wada, non potrà accedere a circoli associati fino al 13 aprile. L’altoatesino potrà allenarsi presso il Country Club di Montecarlo, un circolo privato, ma non durante lo svolgimento del torneo in programma dal 5 al 13 aprile.