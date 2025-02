Dove si allenerà Jannik Sinner nei mesi di sospensione concordati con la Wada per il caso doping dovuto all’utilizzo del Clostebol? Una domanda che fino a qualche ora non aveva ragione di esistere, visto che tutti avevano individuato nel Contry Club di Monte Carlo il luogo adatto per permettere al campione azzurro di poter approfittare dei 90 giorni di stop per perfezionarsi ancora. Nel principato, del resto, Sinner ha la residenza e la soluzione per lui sarebbe stata molto comoda. Il club in questione, però, è affilato sia alla Federazione monegasca che a quella francese, circostanza che esclude la possibilità di ospitare il numero uno Atp fino al 13 aprile.

La conferma direttamente dalle parole dell’ufficio stampa del circolo: “Il Monte-Carlo Country Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca, è un circolo privato ma non lo esonera dai suoi obblighi: affiliarsi alle due federazioni di tennis francese e monegasca. Monegasca perché è il Club di Tennis del Principato. Un Club di tale dimensioni non avrebbe potuto essere costruito sul territorio monegasco. Francese: perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cap Martin”. Dove andrà, quindi, Sinner? A quanto pare, il campione azzurro a questo punto potrebbe trasferirsi in Spagna. Si è parlato di Dubai e degli Stati Uniti, ma considerando che il primo impegno del campione dopo la squalifica sarà su terra rossa, allora resta prepotentemente in campo l’ipotesi di Marbella.