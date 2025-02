Tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, c’è stato un acceso scontro verbale davanti ai giornalisti nello Studio Ovale prima dell’inizio del bilaterale. Sono decine i video postati dai corrispondenti su X. I due hanno alzato la voce, con Trump che ha detto a Zelensky che dovrebbe “essere riconoscente” agli Stati Uniti per l’aiuto fornito, accusando il presidente ucraino di “giocare con la Terza Guerra Mondiale“. Ha anche detto al presidente ucraino, riferendosi all’intesa sulle terre rare, “o fai un accordo” o “siamo fuori”. “Stiamo cercando di risolvere un problema. Non dirci cosa proveremo, perché non sei esattamente nella posizione di dare ordini”, ha replicato Zelensky. Il botta e risposta è poi continuato con Trump che ha detto a Zelensky: “In questo momento non sei in una posizione molto buona” e “non hai le carte giuste ora con noi”. Se gli Stati Uniti non avessero aiutato l’Ucraina, la guerra si sarebbe chiusa in poche settimane, ha proseguito il presidente americano. “Si, in tre giorni come ha detto Putin”, ha risposto stizzito Zelensky, in una delle poche frasi che il presidente ucraino è riuscito a pronunciare preso nel fuoco incrociato di Trump e Jd Vance. “Obama vi ha dato lo scudo, io i (missili, ndr) Javelin, se continui così trovare l’accordo sarà molto difficile”, ha proseguito il capo della Casa Bianca.