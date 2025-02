La clamorosa rottura in mondovisione dei negoziati tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che ha mandato a monte la firma dell’accordo sui minerali strategici ucraini dopo soli 20 minuti di incontro nello Studio Ovale, ha suscitato reazioni contrapposte da parte delle cancellerie mondiali. Il premier polacco e presidente di turno dell’Ue, Donald Tusk, su X ha scritto una frase brevissima: “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli“. Il presidente francese, Emmanuel Macron, a chi gli chiedeva di commentare ha detto: “Abbiamo avuto tutti ragione ad aiutare l’Ucraina e a sanzionare la Russia tre anni fa e a continuare a farlo. Bisogna ringraziare tutti quelli che hanno aiutato e bisogna rispettare quelli che si battono fin dal principio”. “Ucraina, la Spagna è con te”, ha scritto dal canto suo il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo gli attacchi di Trump a Zelensky, suo ospite alla Casa Bianca.

Da Mosca invece la diretta tv che ha visto il presidente Usa umiliare quello ucraino è stata definita “storica” da Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, uno dei negoziatori russi nei colloqui russo-americani del 18 febbraio in Arabia Saudita. Ben altri toni ha usato l’ex presidente russo Dmitrij Medvedev su X: “Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio Ovale. E Donald Trump ha ragione: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale”. Appena più moderati i toni di Elon Musk, che su X scrive “Zelensky si è distrutto da solo davanti agli occhi degli americani”. La prima reazione dei democratici americani è nelle parole del loro leader in Senato Chuck Schumer, “Donald Trump e il vicepresidente JD Vance stanno facendo il lavoro sporco di Vladimir Putin”.

Lo scontro finisce subito al centro del dibattito anche in Italia. “Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza”, aveva scritto Matteo Salvini in un post corredato dal video della lite alla Casa Bianca. Poi il commento: “Probabilmente non è quello che le scuole di diplomazia hanno insegnato, ma probabilmente se con un certo approccio non ha funzionato, con uno più strong il risultato forse arriva a casa”. E ancora: “Già mi vedo le anime belle dire ‘come si permette'”. Dalle opposizioni arrivano infatti reazioni opposte. “Ha tenuto testa alle armi di Putin e ora Zelensky viene aggredito in una diretta Tv allestita alla Casa Bianca. Una cosa mai vista. Amo gli Stati Uniti ma oggi mi vergogno”, scrive sui social l’ex premier Paolo Gentiloni. Di “bullo che non ha considerato il coraggio e la fermezza di Zelensky”, parla Ivan Scalfarotto, senatore e responsabile Esteri di Italia Viva. “Che sia un esempio anche per l’Unione Europea tutta. Bisogna agire uniti e senza cedere ai ricatti”. “Cosa ne pensa Meloni dell’atteggiamento indegno del suo amico Trump verso Zelensky? La premier condannerà l’atteggiamento del presidente americano o fuggirà anche stavolta facendo finta di nulla?”, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “A questo sono ridotti gli Usa oggi. I leader europei dovrebbero mostrare meno compiacenza e più forza. I bulli si affrontano così. #StandWithUkraine oggi e sempre”, scrive in una nota il leader di Azione, Carlo Calenda., che rilancia: “Domenica tutti i leader in piazza per Zelensky”.