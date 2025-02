“È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro”. Con queste parole, intorno alle 22.30, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene dopo lo scontro durante il faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Questa, spiega Meloni, è “la proposta che l’Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore”, proprio mentre dal polacco Tusk a Macron, i leader e i vertici Ue mostrano il loro sostegno a Kiev. “Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l’hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno”, sottolinea la premier.

Il vicepremier Matteo Salvini era stato uno dei primi a intervenire. Il leader del Carroccio ha condiviso sui social il video di alcuni momenti della lite nella Casa Bianca prendendo immediatamente posizione a favore del presidente americano: “Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump“, scrive Salvini. Dopo alcune ore arriva anche l’intervento dell’altro vicepremier. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani usa toni molti diversi rispetto all’alleato: “È un momento di grande tensione, per questo bisogna tenere i nervi saldi, reagire con grande calma e vedere quale sarà l’evoluzione dopo questo colloquio, che certamente non è andato bene”, commenta il leader di Forza Italia a Radio Uno. “Vediamo come si sviluppa la situazione anche della trattativa che ci dovrà essere tra Stati Uniti, Russia, anche l’Ucraina ci dovrà essere, ed anche l’Europa, che deve essere unita e parlare con una voce sola. È un passaggio delicato – conclude – dobbiamo essere molto prudenti“.

Tira in ballo proprio la premier la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Meloni non può più procrastinare la scelta: o con Trump, i suoi miliardi e i suoi interessi economici o con la democrazia e l’Europa“. Per la segretaria dem “Trump ha scelto di stare con Putin, ha umiliato con violenza inaudita un popolo aggredito da un dittatore in un’imboscata che è puro bullismo istituzionale contro il presidente Zelensky“, sottolinea Elly Schlein che si rivolge direttamente al governo italiano chiedendo di esprimere “solidarietà e sostegno al popolo ucraino e al suo presidente”.

Per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte “andava assolutamente evitato lo scontro che è avvenuto alla Casa Bianca a favore di telecamere: rischia di avvantaggiare Putin, nel complesso negoziato che è stato avviato. Questo negoziato – spiega Conte – deve essere affrontato e portato avanti tutelando duramente ed efficacemente le ragioni dell’Ucraina, che rimane il Paese aggredito”. L’attenzione di Conte si posta poi all’Ue: “Anche per questo occorreva un’Europa forte e in prima linea per i negoziati di pace e non un’Europa subalterna a Washington, che ha inseguito in questi anni la folle strategia dell’escalation militare e delle armi a oltranza. Una strategia fallimentare – sottolinea il leader M5s – che ora condanna l’Europa e l’Italia a una totale irrilevanza davanti a questi sviluppi. Con un’aggravante per il nostro Paese: di Meloni si sono perse proprio le tracce“, conclude.

Sempre d’opposizione arriva anche la dichiarazione del leader di Azione, Carlo Calenda: “Bulli che aggrediscono nello studio ovale, davanti alla stampa, un leader coraggioso che guida un popolo che difende la sua libertà dall’aggressione di un dittatore assassino. A questo sono ridotti gli Usa oggi. I leader europei dovrebbero mostrare meno compiacenza e più forza. I bulli si affrontano così”, afferma Calenda che chiede a tutte le forze politiche che hanno sostenuto l’Ucraina “di organizzare una manifestazione di solidarietà a Zelensky e per un risveglio dell’Europa” da tenere domenica, in tutte le città italiane.