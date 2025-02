Ancora saluti romani e il “presente” nella Capitale, per il 50esimo anniversario della morte di Miki Mantakas. Venerdì 28 febbraio, come ogni anno, c’è stata la manifestazione di alcuni militanti di estrema destra in piazza Risorgimento a Roma, angolo con via Ottaviano, per la commemorazione dello studente universitario, attivista della Lega nazionale degli studenti greci in Italia, e militante del Fronte universitario d’azione nazionale (Fuan) ucciso a Roma il 28 febbraio 1975 da due proiettili davanti alla sezione del MSI di via Ottaviano. Oltre al saluto romano, seguito dal ‘presente‘ ripetuto tre volte anche uno striscione ‘lui vive lui combatte’. Da una finestra è arrivato un urlo ben scandito: “Viva l’Italia antifascista“.