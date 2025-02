Piazza Syntagma, nel centro di Atene, si è trasformata in un campo di guerriglia urbana, con decine di antagonisti incappucciati che stanno lanciando molotov e pietre contro gli agenti in tenuta antisommossa fuori dal parlamento ellenico e nelle vie adiacenti di Ermou, Mitropoleos e Panepistimiou, al termine dell’imponente manifestazione che si è tenuta nella capitale per il secondo anniversario dell’incidente ferroviario di Tebi. I poliziotti hanno risposto al lancio di molotov con granate stordenti e lacrimogeni, mentre alcuni antagonisti hanno dato fuoco ai cassonetti. Disordini si sono verificati anche nella seconda città della Grecia, Salonicco, in via Monastiriou davanti alla sede di Ose, l’Organizzazione delle ferrovie elleniche, dove un gruppo di persone con il volto coperto ha lanciato oggetti e pietre contro i poliziotti al termine della manifestazione che si è tenuta per l’anniversario dell’incidente