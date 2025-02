Era in una fabbrica di Rieti per il programma di alternanza scuola lavoro quando un guanto che indossava sarebbe stato catturato da un tornio che ha trascinato il suo braccio. Così uno studente minorenne è rimasto ferito riportando una frattura multipla al braccio. Il giovane – che frequenta l’istituto Celestino Rosatelli al terzo anno dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – stava seguendo il percorso di Pcto in un’azienda di lavorazione del ferro per edilizia e meccanica di precisione.

Il giovane è stato soccorso dal 118 ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La Procura di Rieti ha aperto un’inchiesta delegando gli accertamenti ai carabinieri. “È vergognoso”, dichiara Paolo Notarnicola, coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. “La notizia di oggi è terribile, non possiamo più accettare che la scuola pubblica legittimi un sistema in cui studenti minorenni prestino ad aziende manodopera gratuita e senza tutele, non possiamo più accettare che la scuola educhi alla precarietà e allo sfruttamento”, prosegue. “Non vogliamo piangere un altro coetaneo e compagno di classe, che la scuola dovrebbe tutelare – conclude il rappresentante degli studenti – Non ci stiamo: Valditara deve abolire il Pcto: le vittime sono già troppe, non ne servono altre”.

Per Bianca Piergentili, coordinatrice della rete degli studenti medi del Lazio “ogni volta che un lavoratore si ferisce o muore sul lavoro avviene un’ingiustizia gravissima, ma quando a farsi male è uno studente, per di più minorenne, l’ingiustizia è doppia”. Piergentili, chiedendo l’abolizione dell’alternanza, sottolinea: “Chi si fa male non è un lavoratore perché non viene retribuito, non ha nessun tipo di tutela sindacale o diritto. Non si può accettare che un ragazzo di appena 16-17 anni si ritrovi a rischiare di perdere un arto per lavorare mentre dovrebbe essere a scuola”.