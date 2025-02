L’Inter non molla nemmeno la Coppa Italia: batte 2 a 0 la Lazio e si guadagna l’accesso alla semifinale, dove sarà nuovamente derby contro il Milan. Nonostante il turnover di Simone Inzaghi, nonostante la vicinanza con lo scontro diretto per la lotta scudetto contro il Napoli, i nerazzurri riescono ad avere la meglio dei biancocelesti di Marco Baroni. La Lazio in realtà fa la partita a San Siro, ma non riesce a concretizzare le occasioni. L’Inter invece si scopre anche cinica, sfruttando al meglio un’eurogol di Marko Arnautovic e un rigore (netto) procurato da Correa e trasformato da Hakan Calhanoglu.

Proprio sul gol di Arnautovic, che di fatto ha indirizzato il quarto di finale di Coppa Italia, ci sono però alcune polemiche. La rete arriva al 39esimo del primo tempo, quando l’Inter guadagna un calcio d’angolo che si occupa di battere Dimarco. Il cross viene respinto della difesa biancoazzurra, ma appostato fuori area c’è Arnautovic che scarica una botta al volo di sinistro che si insacca nell’angolo sinistro alle spalle di Mandas. Una vera e propria magia, accolta dagli applausi di San Siro e da nessuna protesta biancoceleste.

Eppure, guardando il replay, si vede come sulla traiettoria visiva del portiere Mandas ci sia il difensore nerazzurro De Vrji, che è in fuorigioco. Il Var non è intervenuto, valutando evidentemente che la posizione dell’olandese non abbia disturbato Mandas e non abbia influito sull’azione. In effetti il portiere biancoceleste è rimasto praticamente immobile, vista la potenza del tiro. Ma è altrettanto vero che ha dovuto spostare la testa per vedere il pallone partire. Il Var avrebbe potuto far vedere le immagini all’arbitro Fabbri e lasciare che fosse il direttore di gara in campo a decidere.

Nessun dubbio invece sul rigore assegnato all’Inter al 78esimo: Correa subisce un fallo in area da Gigot e l’arbitro Fabbri indica giustamente il dischetto. Della realizzazione si occupa lo specialista Calhanoglu che non sbaglia, fissando il risultato sul 2-0. Il successo consente all’Inter – unica squadra italiana ancora in lotta su tre fronti – di preparare al meglio la sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli. Un match che vale un pezzo di scudetto.