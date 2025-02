“Non vorrei parlare della Santanchè e non lo dico certamente per snobismo. Ma che lei abbia rivendicato il tacco 12 nell’Aula solenne del Parlamento mi pare francamente un po’ troppo“. Così a Dimartedì (La7) lo scrittore Corrado Augias risponde a Giovanni Floris, che gli chiede un commento sulle parole pronunciate dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè alla Camera in replica alla mozione di sfiducia delle opposizioni dopo i procedimenti giudiziari che l’hanno coinvolta. Il voto dell’Aula della Camera ha respinto la mozione con 206 no, 134 voti a favore e 1 astenuto.

Augias si sofferma sull’altro caso discusso nel governo Meloni, nonché in Fratelli d’Italia: quello del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, condannato a 8 mesi per rivelazione del segreto d’ufficio sul caso Cospito.

“Delmastro – osserva il giornalista – dice che non si dimette perché quella condanna è una ‘sentenza politica’ e quindi non l’accetta. Ma sono parole fuori dal mondo. Tu, sottosegretario alla Giustizia, puoi criticare quella sentenza, ma non puoi definirla ‘politica’ e dunque non la accetti. Ma in che mondo viviamo? Questa è la negazione basilare dei principi di una repubblica democratica e liberale quale è quella in cui siamo, fondata sulla divisione dei poteri”.

Frecciata finale di Augias alla segretaria del Pd Elly Schlein e al centrosinistra: “In questo momento la sinistra quasi non esiste. Ho sentito un’alta esponente della sinistra replicare alla Santanché contrapponendo le bollette alle sue borsette. Ma non si risponde così, non si scende a quel livello. La Santanchè non va neanche dibattuta, va ignorata“.

“Le chiedo un ‘flash’ – chiede Floris – rimane la qualità della classe dirigente del centrosinistra”.

“Inadeguata“, risponde lapidario lo scrittore.