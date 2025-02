“Non esiste nessuna discrezionalità da parte del ministro riguardo al mandato di cattura della Corte penale internazionale: il ministro Nordio ha sostenuto molte falsità e con il suo silenzio ha fatto scarcerare il torturatore libico Almasri, perché i diritti umani vengono dopo il petrolio per il governo Meloni. Questa è l’unica verità di questa brutta vicenda”. Così Marco Grimaldi, vice capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra, intervenendo nella discussione generale sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia in Aula alla Camera.

“A chi risponde l’Italia? All’istituzione internazionale o a quella fantomatica nuova diplomazia energetica di cui parla la presidente Meloni?”, chiede in Aula Grimaldi. “Nordio – ha aggiunto – ha prestato giuramento alla Repubblica, ha giurato di osservare la Costituzione e le leggi: l’articolo 10 della Carta impone il rispetto delle norme di diritto internazionale. Ha violato quell’articolo e deve dimettersi“, ha sottolineato Grimaldi. “E se tutto questo non bastasse, che dire della vicenda Paragon? – ha aggiunto – La rete di persone vittime dello spionaggio digitale si allarga. Oggi scopriamo che non ha investito solo attivisti, giornalisti, oppositori politici. Perfino don Mattia Ferrari, cappellano di bordo di Mediterranea Saving Humans, è stato intercettato. Quante persone sono state prese di mira? Quali e quante tecnologie sono state utilizzate per la stessa operazione di sorveglia sono stati spiati anche parlamentari? Anche su questo il ministro Nordio ha agito senza disciplina e onore, come impone la Costituzione: se ne deve andare”, ha concluso.