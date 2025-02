La Coppa Italia è un obiettivo della Lazio? Claudio Lotito risponde con sottile ironia: “Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla mensa dei signori”. Una battuta che lascia spazio a diverse interpretazioni, quella rilasciata dal presidente biancoceleste all’ingresso degli uffici della Lega Serie A. Domani, martedì 25 febbraio, la Lazio gioca i quarti di finale contro i campioni d’Italia dell‘Inter: “Non vedrò la partita perché abbiamo una seduta programmata in Senato, quindi sarò a Roma. Se i lavori non si protrarranno a lungo, proverò a esserci“, ha aggiunto Lotito.

La Lazio ad oggi è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. È agli ottavi di Europa League, dopo aver vinto la fase campionato. È in lotta per qualificarsi alla prossima Champions, anche se il pareggio per 0-0 sul campo del Venezia ha consentito alla Juventus di superarla al quarto posto in classifica di Serie A. La squadra di Marco Baroni è infine ancora in corsa in Coppa Italia, come detto: se dovesse battere l’Inter, in semifinale troverebbe il Milan.

La battuta di Lotito potrebbe servire in qualche modo ad allentare la pressione sulla sua Lazio, che non sta attraversando un grande momento di forma. Ma è probabile che il riferimento sia anche alle dinamiche dei palazzi del calcio: con la rielezione di Gabriele Gravina in Figc, Claudio Lotito è definitivamente finito ai margini e i grandi club si sono ripresi il potere. L’intera Serie A – ma vale un po’ per tutto il mondo del pallone – si è schierata contro la coppia Lotito–De Laurentiis, stanca delle solite manovre (fra cui rientra anche l’inchiesta sulla compravendita di libri, al netto del merito della vicenda), ricompattandosi attorno a Gravina. Il senatore Lotito per questo, in Serie A, si sente è oggi una minoranza.