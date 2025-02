Al ritorno in campo da titolare dopo quasi un mese dall’ultima volta, Dusan Vlahovic segna, fa vincere la Juventus e porta i bianconeri al quarto posto in classifica. Dopo l’eliminazione in Champions League avvenuta nei playoff contro il Psv, gli uomini di Thiago Motta erano chiamati a reagire. E lo hanno fatto, battendo per 0-1 il Cagliari grazie alla rete del serbo: “Oggi ha giocato perché se lo è meritato. Abbiamo un rapporto straordinario. Lui ha un carattere forte e mentalità. Oggi ha dimostrato grande professionalità e ha aiutato i compagni. È facile per me gestire un campione così”, ha detto Thiago Motta nella conferenza stampa post match.

“Nel primo tempo non abbiamo chiuso la partita, sappiamo delle difficoltà nel giocare qui in Sardegna e nella ripresa infatti abbiamo sofferto, ma abbiamo comunque portato i tre punti a casa. Forse ci è mancata un po’ di lucidità dopo i tanti impegni. Avremmo giocato diversamente la ripresa, ma quantomeno abbiamo saputo soffrire“, ha dichiarato l’allenatore della Juventus al termine del match.

Con questa vittoria, i bianconeri si sono portati a -8 dalla vetta della classifica e per questo lo Scudetto, che fino alla scorsa giornata pareva un miraggio, tutto sommato potrebbe non essere un obiettivo così impossibile da raggiungere, soprattutto considerato il ko del Napoli a Como: “Pensiamo partita per partita, stiamo entrando adesso nel momento importante del campionato. Non è facile battere le avversarie, ora pensiamo alla Coppa Italia e poi prepareremo al Verona”, ha ammesso Motta tenendo i piedi per terra.