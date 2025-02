È scesa dall’auto con la quale uno dei due genitori l’aveva accompagnata in zona Porta San Pietro, una delle aree del centro più frequentate dei giovani nel week end. Aveva raccontato di doversi incontrare con un’amica, che però dice di non saperne nulla. Si sono perse le tracce di Gaia Celoni, una 15enne di Lucca scomparsa da sabato sera all’ora di cena. Il suo cellulare risulta spento. Così da ore sui social è un rincorrersi di appelli affinché qualcuno fornisca una traccia, uno spunto per ritrovarla.

In campo anche il sindaco della città, Mario Pardini: “Indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci”, ha scritto il primo cittadino chiedendo a chiunque avesse notizie di avvertire immediatamente le forze dell’ordine. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i movimenti della ragazza e stanno ascoltando chi avrebbe effettivamente visto la 15enne sabato sera.

L’amica indicata dalla giovane come quella con la quale aveva un appuntamento, stando a quanto trapela, avrebbe infatti riferito di non avere alcun incontro in programma. Oltre all’appello del sindaco, domenica mattina è arrivato anche quello del padre, Fabio Celoni, che ha chiesto di essere contattato sul proprio numero o di allertare i carabinieri se qualcuno dovesse avvistare la 15enne. Gli investigatori, da quanto si apprende, avrebbero preso in considerazione anche l’ipotesi che la 15enne possa essere salita su un treno per andare a incontrare qualcuno che vive in un paese di un’altra provincia.