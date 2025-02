Presidio “per la Palestina libera” e contro le politiche del presidente Donald Trump davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano. Il presidente americano ha recentemente affermato di volersi impadronire della Striscia di Gaza per farne una riviera, mandando i residenti palestinesi in Egitto e Giordania per “ripulirla”. I manifestanti, diverse decine, oltre a diverse bandiere per la Palestina, hanno mostrato tre striscioni: in uno è scritto, in inglese, “Gaza non è in vendita, la resistenza avrà la meglio“. Nell’altro: “Gloria alla resistenza, fino alla libertà”. Nell’ultimo, ancora: “Gaza, Stati Uniti, Italia. No alla deportazione dei palestinesi, degli immigrati”. Tra i cartoni, uno rievoca e critica il recente incontro del Capo dello Stato Mattarella con il presidente israeliano Herzog. Tra le sigle che hanno aderito ci sono Api, Giovani palestinesi e Potere al popolo. “Dal cessate il fuoco ci sono stati 100 morti”, ha dichiarato Elio Lupoli, del Centro sociale Vittoria.