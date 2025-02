“Non so se c’è o ci fa. Io rabbrividisco”. Con questa frase l’ex schermitrice Elisa Di Francisca aveva commentato il pianto di gioia per il quarto posto ai Giochi di Parigi nei 100 metri rana, a un solo centesimo dal bronzo, di Benedetta Pilato. “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Queste sono lacrime di gioia: è stato il giorno più bello della mia vita. Sono troppo contenta”, aveva detto emozionatissima la 20enne azzurra. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, la nuotatrice è tornata sull’argomento, raccontando com’è andato il chiarimento telefonico tra le due.

“Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo”, aveva detto Di Francisca a La Presse nel luglio del 2024. “Non è andata proprio come ha raccontato lei. Per me le sue non erano delle scuse, ma avevo capito la situazione e non mi interessava rispondere perché me la stavo veramente godendo”, ha svelato ora Pilato. La nuotatrice ha sottolineato: “Devo dire che sono rimasta scioccata che da parte sua la polemica sia continuata anche dopo le Olimpiadi. Io ero in vacanza con gli amici, ero felice e non mi è interessato rispondere nemmeno in quel caso. Per me è un capitolo chiuso“.