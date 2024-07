“Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo”. Intervistata a LaPresse, Elisa Di Francisca ha svelato di aver telefonato Benedetta Pilato per poter spiegare e chiarire quanto detto in diretta tv Rai, ospite del programma Notti Olimpiche. L’ex schermitrici in tv era parsa perfino indignata per aver visto una ragazza contenta e soddisfatta per un quarto posto – e per una medaglia di bronzo persa per un centesimo – nella finale 100 metri rana alle Olimpiadi. Di Francisca si era lasciata andare dicendo “O ci fa, o ci è: un’intervista surreale. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare?”. Le lacrime di gioia e un sorriso spensierato non avevano convinto Di Francisca. Ora, la vicenda, si è chiusa con le sue scuse.

“Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita“. Dichiarazioni di una 19enne che ha reagito così alla beffa del traguardo finale: poco è bastato per lasciare senza parole Elisa Di Francisca che, dopo le numerose polemiche ricevute per la uscita a vuoto in diretta televisiva, si è sentita in dovere di chiamare la nuotatrice: “Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa‘. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo“. L’ex atleta di scherma ha poi concluso: “Ognuno ha il suo carattere. Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona“.