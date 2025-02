L’Inter sarà l‘unica squadra italiana che disputerà gli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Anche la Juventus è stata eliminata dal Psv nei playoff. Nessun possibile derby italiano (c’era anche la possibilità di uno scontro tra milanesi prima che il Milan venisse eliminato a sua volta dal Feyenoord). Domani, venerdì 21 febbraio alle ore 12, la squadra di Inzaghi scoprirà il nome dell’avversario agli ottavi: potrà incrociare una delle due olandesi (andata il 4/5 marzo, ritorno la settimana successiva). Ma non solo: l’Inter scoprirà anche in quale lato di tabellone finirà. Potrebbe capitare dalla parte del Real Madrid oppure da quella del Bayern Monaco.

Sorteggio ottavi di finale Champions League: come funziona

Nelle urne di Nyon, saranno presenti le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato. Queste ultime, in quanto teste di serie, giocheranno il ritorno in casa. Da regolamento, in base al quadro degli incroci già formato contestualmente alla griglia dei playoff, l‘Inter scenderà in campo contro una tra Psv e Feyenoord, proprio le due olandesi che hanno eliminato Juventus e Milan. Oltre agli uomini di Simone Inzaghi, sono già agli ottavi anche Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. L’elenco delle 16 squadre qualificate si è completato dopo il passaggio del turno ai playoff da parte di Feyenoord, Bruges, Bayern Monaco, Benfica, Real, PSV, Borussia Dortmund e Psg. Ma come funziona l’abbinamento in tabellone? Come anticipato, le teste di serie sono le prime 8 formazioni della fase campionato. Negli ottavi di finale, le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi che si erano collocate al 15°, 16°, 17° e 18° posto nella prima fase. La terza e la quarta classificata, affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le squadre arrivate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via.

I possibili incroci agli ottavi di finale di Champions League

Liverpool vs Psg o Benfica

Barcellona vs Psg o Benfica

Arsenal vs Psv o Feyenoord

Inter vs Psv o Feyenoord

Atletico Madrid vs Real Madrid o Bayern Monaco

Bayern Leverkusen vs Real Madrid o Bayern Monaco

Bruges vs Lille o Aston Villa

Aston Villa vs Brugge o Borussia Dortmund

Il tabellone della Champions League 2025

Le otto squadre teste di serie, compresa l’Inter, saranno inserite in un tabellone che è già predefinito. Con il sorteggio, quindi, verrà stabilito il percorso di ogni squadra fino alla finale, come fosse un torneo tennistico. Ecco la situazione ad oggi.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions in TV e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Tv8. In alternativa, sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta sul canale di Sky Sport 24. La diretta in streaming sarà disponibile gratuitamente su UEFA.com, mentre solo per gli abbonati su Sky GO, Now e Amazon Prime Video.