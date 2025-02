“Assoluzione per Delmastro“. È il titolo scelto da Rainews24 per dare la notizia della richiesta avanzata dalla procura di Roma alla fine del processo al sottosegretario della Giustizia. E pazienza se, dopo poche ore, i giudici hanno deciso di condannare Delmastro a otto mesi per violazione di segreto. Una sentenza che ha infiammato il clima politico, mentre dentro viale Mazzini le polemiche erano già divampate. “Oggi alle ore 12 RaiNews titola l’assoluzione per l’esponente Delmastro di Fratelli d’Italia nel caso Cospito”, scrive il comitato di redazione di RaiNews24 in un comunicato di critica al direttore della testata, Paolo Petrecca. “Un titolo fuorviante per i telespettatori, di sicuro una fake news allo stato attuale. Petrecca con questo titolo è convinto di anticipare una sentenza che arriverà presumibilmente solo nel pomeriggio, ma nessuno può esserne certo. Dunque alle 12 una notizia non corretta, trova già spazio nella ristretta rosa delle notizie più importanti di metà giornata che meritano un titolo”, prosegue la nota.

I rappresentanti dei giornalisti della testata all-news della Rai spiegano che si è trattato di una “decisione presa unilateralmente dal direttore. E cominciamo a comprendere con maggior chiarezza il motivo per il quale il direttore abbia deciso di formulare lui in prima persona i titoli da qualche giorno a questa parte”. E ancora, aggiungono “verrebbe da pensare che si tratti di un ennesimo inchino alla politica in barba al ruolo del servizio pubblico che imporrebbe autorevolezza e inoppugnabilità. Hanno nulla da eccepire i vertici dell’azienda su queste condotte? Li chiamiamo ancora una volta in causa a difesa della credibilità di un’azienda nei confronti degli italiani che pagano il canone”. Al cdr replica il direttore, sostenendo che “dentro il titolo nel distico c’era scritto che si tratta di una richiesta del pm, ma il titolo che va in onda è una sintesi: in un titolo di 28 caratteri non puoi mettere tutto quello che dice il cdr, cose che loro dovrebbero sapere, quindi non c’è nessuna malafede”. Una spiegazione che non convince l’Usigrai. “A Rainews 24 l’arroganza della disinformazione è andata a sbattere contro la realtà. Non sta a noi proporre un titolo alternativo al direttore Petrecca che difende l’indifendibile replicando al Cdr che non aveva abbastanza caratteri per scrivere la verità dei fatti”, scrive in una nota il sindacato dei giornalisti di viale Mazzini.

Il caso ha provocato anche reazioni politiche: “In attesa che il sottosegretario Delmastro si dimetta dal suo incarico dopo la condanna a 8 mesi, il gesto delle dimissioni lo può fare il direttore di Rai News dopo il titolo di oggi…”, ha scritto su X Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. “Ancora una volta il direttore Petrecca si distingue per una gestione discutibile delle notizie. Indipendentemente dall’esito, non è questo il tema, il servizio pubblico ha il dovere di garantire un’informazione rigorosa e verificata, evitando di diffondere notizie in modo precipitoso. Per questo motivo, chiederemo un’audizione in Commissione di Vigilanza RAI del direttore Paolo Petrecca, che ancora una volta dimostra un orientamento informativo che appare più vicino alla propaganda governativa che al dovere di garantire un’informazione imparziale e responsabile”, scrivono invece in una nota i componenti del Pd nella commissione di Vigilanza sulla Rai.