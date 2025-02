Finisce la corsa di Matteo Berrettini al torneo Atp 500 di Doha. Sarà Jack Draper ad affrontare in semifinale il ceco Jiril Lehecka, capace di sbarazzarsi di Carlos Alcaraz. Berrettini parte bene, aggiudicandosi il primo set 6-4. Ma poi nel secondo (6-4) e nel terzo (6-3) la spunta l’inglese vanificando la splendida affermazione del tennista romano contro Nole Djokovic.

Dopo il primo set condotto in maniera autoritaria, l’equilibrio si spezza nel nono game del secondo con Draper indiavolato: alla quarta palla break, una palla in rete condanna l’azzurro e Draper chiude al decimo game. Berrettini sente il contraccolpo, cala fisicamente e subisce subito il break. Ci prova con l’orgoglio, guadagnandosi una palla break nel settimo game del terzo che potrebbe rimettere in carreggiata il match ma l’inglese dice no grazie al servizio e poi porta a casa la partita.