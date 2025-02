“Vogliamo porre fine alla guerra quest’anno“, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, parlando a Kiev il giorno dopo che funzionari statunitensi e russi hanno tenuto colloqui in Arabia Saudita ai quali l’Ucraina non era stata invitata. “Vogliamo garanzie di sicurezza”, aggiunge, mentre Kiev e i suoi sostenitori europei rischiano di essere messi da parte nei colloqui per porre fine alla guerra.