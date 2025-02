“Ho visto l’Unione europea per 3 anni parlare un linguaggio di guerra, soltanto di guerra, sempre di guerra, sempre di armi e di vittoria finale contro la Russia. La notizia è che l’hanno persa la guerra, l’abbiamo persa insieme all’Ucraina“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde alla conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, che gli chiede lumi sul titolo della prima pagina di ieri del quotidiano, insinuando una sintonia con il leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui Trump meriterebbe il Nobel della pace.

“Hanno dato il Nobel della pace a Obama – replica Travaglio – quindi, se Trump veramente riuscisse a far finire la guerra in Ucraina, il Nobel a lui sarebbe un po’ meno ridicolo. Dopodiché io non faccio i titoli in base a quello che dice Salvini, di cui non me ne importa niente. Io faccio i titoli rispetto a quello che vedo“.

Il direttore del Fatto spiega: “Trump fa una politica opposta a quella di Biden, seguendo un’altra agenda, perché ha un concetto dell’interesse dell’America che è agli antipodi rispetto a a quello di Biden. E sta facendo precipitosamente quello che l’Europa avrebbe dovuto fare tre anni fa, o anche prima, e non ha fatto. E adesso la Ue piagnucola perché è tagliata fuori dai negoziati di pace. Ma se l’Europa sa parlare soltanto di riarmo e linguaggio militare – continua – che cosa ci va a fare a un tavolo di pace? A un tavolo di pace non può alzarsi uno e dire io preferirei continuare a sostenere militarmente l’Ucraina per costringerla a massacrare qualche altra decina di migliaia di persone per arrivare alla vittoria finale. Devono rassegnarsi al fatto che la guerra l’hanno persa, l’abbiamo persa”.

E conclude: “Quello che sta succedendo è la conseguenza del fatto che abbiamo perso la guerra. Gli americani, come è loro solito, scappano, mollando l’alleato come hanno fatto con il Vietnam, con i curdi, con i Balcani, con le Primavere arabe. Se ne vanno sempre, lasciando chi hanno illuso a piangere i morti, a seppellirli, a raccogliere i cocci e a pagare il conto. Questo fanno gli americani e questo sta facendo Trump”.