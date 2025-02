Polemica infuocata a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Antonio Caprarica e Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire ed europarlamentare del Pd, sulle dichiarazioni odierne del presidente ucraino Volodymyr Zelensky circa la fine del conflitto (“Vogliamo porre fine alla guerra quest’anno“).

Il conduttore David Parenzo dà in diretta la notizia e chiede agli ospiti della trasmissione: “Questo vuol dire che Zelensky deve stare seduto al tavolo negoziale. Ma cosa potrebbe portare a quel tavolo?”.

“Nulla”, risponde Caprarica.

Tarquinio osserva: “Lo hanno spinto a fare la guerra, una guerra fatta coi corpi della sua gente, e adesso non può neanche trattare la pace, perché la guerra produce solo pace ingiusta“.

Caprarica replica: “Ammiro moltissimo la determinazione con cui Tarquinio sostiene le sue tesi pacifiste“.

“Non sono tesi pacifiste, ma realiste – obietta Tarquinio – E le dico da 3 anni”.

“Non so bene da dove tu ricavi l’impressione di avere avuto ragione per 3 anni”, ribatte Caprarica.

“Non ho ragione io, hanno ragione i morti”, commenta Tarquinio, suscitando il fastidio di Caprarica per le interruzioni.

L’ex inviato della Rai rilancia: “La tesi che Zelensky sia stato spinto alla guerra è una tesi che, in qualche misura, riprende i temi della propaganda putiniana“.

Tarquinio non ci sta: “Certo, è putiniana anche la rivista Foreign Affairs, che dice le stesse cose“.

Caprarica minaccia di andarsene, lamentandosi con Parenzo: “Se posso parlare, rimango, altrimenti me ne vado”.

“No, mi stai insultando – osserva Tarquinio – Mi hai dato ancora una volta del putiniano. E ancora non hai imparato, caro Caprarica”.

Caprarica rinfaccia a Tarquinio di avergli dato del ‘guerrafondaio’ e di averlo insultato per anni, ma l’ex direttore di Avvenire smentisce: “Non è vero, te lo sei sognato. Non mi sono mai permesso di dirlo a nessuno. Sei stato tu a insultarmi”.

Caprarica sbotta irrimediabilmente: “Io non ho insultato, tu fai esattamente come la Zacharova: parti da un paragone per insultare le persone”.

La bagarre non accenna a diminuire, così Parenzo chiude il faccia a faccia dando la parola alla giornalista Giovanna Botteri, ospite in studio.