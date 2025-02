Negli studi di Sky Sport due grandi ex rossoneri hanno pochi dubbi: per Fabio Capello e Zvonimir Boban c’è un grande colpevole dietro l’eliminazione del Milan dalla Champions League. E si chiama Theo Hernandez. Certo, la squadra di Conceicao ha anche altri demeriti. E soprattutto Boban critica duramente il lavoro fatto in questa stagione da parte della società. Ma, analizzando la partita di ritorno contro il Feyenoord a San Siro, Capello e Boban concordano nel sostenere che fino alla folle simulazione di Theo Hernandez il Milan era in totale controllo del match e stava meritando la qualificazione agli ottavi.

“Il rosso è giusto. Theo è uno che si tuffa e si butta sempre e stavolta ha trovato un arbitro giusto e severo che l’ha ammonito per la seconda volta”, ha detto Fabio Capello nel post partita di Sky, discutendo con Zlatan Ibrahimovic. L’ex tecnico ha poi aggiunto: “La cosa peggiore è la bambinata che ha fatto nel primo tempo quando ha preso il primo giallo”. Ibrahimovic, oggi senior advisor di RedBird, ha replicato difendendo Theo: “Si tuffa sempre? Queste situazioni quando succedono non si può dire se sono giuste o no, non penso che sia un attore, fa il suo gioco, fa il meglio che può. Queste cose succedono in campo, non è che la cercasse”.

Non è per nulla d’accordo Boban, che torna soprattutto su un concetto sottolineato anche da Capello: Theo Hernandez è recidivo nelle simulazioni. “Theo è da anni che fa così, io non riesco a capire come nessuno lo abbia corretto o gli abbia spiegato, forse è incorreggibile”, ha attaccato l’ex fantasista croato. Boban era dirigente al Milan quando arrivò il terzino francese. E ha aggiunto: “Da 5 anni lo vediamo fare ste cose, purtroppo la paghi nel momento peggiore in assoluto dove il Milan ha giocato benissimo, e lui anche”. Boban, in conclusione, è durissimo: “Theo è un grande colpevole, ma paga quello che fa da anni. Mi dispiace quello che è successo al Milan, ma lui lo fa da anni. Poi trovi Marciniak che vede, che ha gli attributi e dice ‘Ciao, arrivederci’”.