“Bisogna stare in guardia di fronte al fenomeno per cui la tecnologia nelle mani di pochi può produrre un danno per la democrazia. Alcuni spazi diventano meno liberi, la tecnologia viene usata per spiare i dissidenti. Denunciamo l’assenza di regole e controlli e chiediamo alle aziende e ai governi di rendere conto di quello che fanno. Caso Paragon? Il fatto che il governo non abbia ancora risposto preoccupa molto. È stata più trasparente l’azienda paradossalmente”. Lo ha dichiarato il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury fuori da un convegno su Tecnocapitalismo e Democrazia al Senato.