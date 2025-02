Insultò Meloni durante un concerto: via libera del ministero al processo al frontman del Placebo

Via libera del ministero della Giustizia al procedimento penale contro Brian Molko, il frontman della gruppo rock britannico dei Placebo indagato a Torino per vilipendio delle istituzioni costituzionali e diffamazione a causa degli insulti rivolti a Giorgia Meloni durante un concerto. L’11 luglio 2023, durante un’esibizione al festival “Stupinigi Sonic Park” di fronte a circa cinquemila persone, il cantante anglo-statunitense si era scagliato contro la premier con una lunga invettiva piena di insulti in italiano: “Pezzo di m***a, fascista, razzista. Vaff***lo”, aveva detto tra l’altro (video).

Dall’episodio era nata una comunicazione di notizia di reato inviata in Procura dai Carabinieri di Moncalieri, presenti all’evento per il servizio d’ordine pubblico. In seguito la stessa Meloni aveva querelato Molko per diffamazione. Le indagini nei confronti dell’artista sono state chiuse a marzo 2024: per esercitare l’azione penale, però, i pm di Torino hanno dovuto chiedere l’autorizzazione al ministero della Giustizia, come previsto dal Codice penale per il reato di vilipendio delle istituzioni, punita con una multa da mille a cinquemila euro.