La nuova stagione del Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte. Prima della partenza ufficiale con il Gp d’Australia, in programma nel fine settimana del 14-16 marzo preceduta dai test a Sakhir (in Bahrain) di fine febbraio, ci sarà un evento inedito: l’unveiling collettivo. Si tratta della presentazione di tutte e 10 le scuderie, che allo stesso tempo metteranno in mostra colori e livree nel super show di Londra che si terrà nella giornata di domani, martedì 18 febbraio, all’O2 Arena.

Ci sono alcuni team che hanno già presentato la loro monoposto direttamente in pista (per esempio la McLaren), girando però o con i colori del 2024 o con una versione camuffata per rispettare l’accordo. Altri ancora sostituiranno le loro tradizionali presentazioni con quelle fatte sui social network. La Ferrari, che ha già svelato il nome della nuova vettura (SF-25), presenterà la monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con dei rendering a partire dalla stessa sera, e la farà correre in pista per la prima volta mercoledì 19 febbraio a Fiorano. Nei test di Barcellona, dove il britannico ha debuttato sulla Rossa (tra l’altro con un incidente), è stata utilizzata la vecchia SF-23. Facendo un passo indietro, per l’appuntamento con la cerimonia di domani che celebra il 75° anniversario della Formula 1 (il nome ufficiale è F1 75 Live), lo spettacolo avrà una durata di circa 2 ore.

Ale ore 21 italiane, l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale dedicato di Sky Sport e in streaming su Now, ma anche sul canale YouTube della F1. Ma c’è di più. I protagonisti non saranno solo i piloti delle varie scuderie, ma ci saranno anche alcuni noti cantanti: dai Take That a Machine Gun Kelly, fino a Brian Tyler, vale a dire l’autore della colonna sonora ufficiale della Formula 1.