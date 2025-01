20 gennaio 2025. La prima giornata di Lewis Hamilton con il team Ferrari è già entrata nella storia. Il 7 volte campione del mondo ha vissuto con grande entusiasmo il suo primo giorno a Maranello. Una giornata che lui stesso ha definito indimenticabile. Dopo aver incontrato e scattato le foto di rito con John Elkann, Vigna e Vasseur, il pilota britannico ha salutato alcuni tifosi che erano arrivati al quartier generale della Rossa appositamente per lui: l’ex Mercedes li ha stupiti parlando in italiano.

La giornata è stata ricca, dagli incontri in fabbrica alle prime riunioni con gli ingegneri allo scopo di programmare la nuova stagione. Poi una serie di foto. Quella pubblicata dalla Ferrari e dallo stesso Hamilton sui social è già diventata iconica. “Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. – ha scritto il pilota nella didascalia del suo post Instagram – Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.

Infine Hamilton, insieme al presidente John Elkann, è uscito dalla fabbrica per salutare i tifosi presenti a Maranello e ad alcuni fortunati ha detto qualche parola in italiano: “Come stai?”, “Tutto bene?”. Brevi frasi, ma che testimoniano come l’inglese si sia già immerso nel mondo della scuderia italiana. L’attesa poi per vederlo scendere finalmente in pista per la primissima volta è enorme: l’hype è alle stelle. E non potrebbe essere diversamente.