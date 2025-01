Sono ormai 10 anni che la sigla SF, acronimo di Scuderia Ferrari, figura sul passaporto del bolide italiano e anche per la stagione che sta per accendere i motori (primo Gp a Melbourne il 16 marzo) la Rossa non cambia la sua recente identità anagrafica. Si chiamerà SF25 la monoposto che guideranno il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, al suo debutto in Ferrari, e Charles Leclerc.

Con quella che verrà svelata il prossimo 18 febbraio, sono state 81 le monoposto rosse che hanno girato per i circuito di F1 in 75 anni di storia. E nel corso della sua avventura mondiale, di passaporti diversi il Cavallino ne ha avuti a decine, ognuno con un significato, una lettera, un numero e una sigla ben specifica, che identificano un periodo, un tipo di motore e di telaio, una ricorrenza o una celebrazione. Si partì nel 1950 con la 125 (in riferimento al numero della cilindrata unitaria) per poi passare alla 166.

Storica fu quella della stagione 1956, la D50 il cui nome è da attribuirsi al progetto della Lancia D50, prestato alla Ferrari dall’ingegner Vittorio Jano. Nel 1966 entrò in pista la 246, numeri che stanno per cilindrata totale 2400 cc e per i 6 cilindri nel motore V6. Nell’immaginario collettivo, entrò nella storia a partire dal 1975 la 312T con quella lettera a simboleggiare il cambio traversale, nel 1981 con l’arrivo del turbo Comprex KKK ecco spuntare la 126CK (120 gradi di angolazione del 6 cilindri V6), poi dal 1986 inizio dell’era della F1-86 per passare nel 1989 alla 640 (numero legato esclusivamente al progetto motoristico).

Nel 1992 si optò per la F92A, dove la prima lettera dell’alfabeto stava a rappresentare il modello base di quell’annata. Si torno poi ‘all’antico’ con la 412T1 del 1994 dove il 4 sta per il numero delle valvole, 12 per i cilindri, T per il cambio traversale e 1 per la versione della vettura. Prima della SF con numero legata all’anno, di recente impostazione si ricorda nel 2006 la 248-F1 (24 sta per la cilindrata 2400 cc e 8 per i cilindri) mentre fuori dall’ordinario fu la monoposto del 2011 la 150° Italia, legata alla nascita dell’Unità d’Italia e quella del 2020, la SF90 del 2019, per i novant’anni della scuderia e la celebre SF1000, mille come i Gp in Formula 1, che la Ferrari festeggiò in occasione del nono Gran Premio dell’anno.