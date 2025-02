Arrigo Sacchi si dice pronto a rimettersi in gioco a 78 anni. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale, intervistato dall’Adnkronos, ha svelato di star pensando a un sorprendente ritorno: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”. Nessun indizio però su quale potrebbe essere la sua prossima squadra: “Ne ho tante, ma non so se farlo in Italia“. E per quale motivo non dovrebbe? “Perché io voglio troppo bene a questo Paese, solo che ho un difetto – ha spiegato il tecnico di Fusignano – dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri posti”.

Arrigo Sacchi è stato uno degli allenatori più influenti del panorama europeo. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta ha contribuito a rendere grande il Milan di Silvio Berlusconi, vincendo tutto il possibile. Con i rossoneri conquistò uno Scudetto (1987/88) e due Coppe dei Campioni (1989/90 e 1990/91), oltre a una Supercoppa italiana, due Supercoppe europee e due coppe intercontinentali.

L’esperienza al Milan gli valse, nel 1991, la chiamata della Nazionale italiana. Con gli azzurri Sacchi sfiorò un titolo mondiale nel 1994, quando in finale l’Italia fu battuta ai rigori dal Brasile con l’ultimo, decisivo, errore di Roberto Baggio. Il ritorno di Sacchi sulla panchina del Milan, nel 1996, fu deludente. Il tecnico emiliano terminò la propria carriera a Parma nel 2001 dopo una breve parentesi all’Atletico Madrid. Il suo possibile ritorno in panchina arriverebbe 24 anni dopo l’ultima volta.