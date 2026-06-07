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Pole position, Sprint Race e Gran Premio. Marc Marquez completa il suo week end perfetto vincendo anche il Gp in Ungheria. Sul circuito di Balaton Park, il pilota spagnolo della Ducati partito dalla pole conquista una splendida vittoria numero 100 in carriera, che in Ungheria si aggiunge alla pole e al successo nella Sprint.

Il podio del Gp d’Ungheria

Come sabato l’unico che ha provato a dare del filo da torcere è stato il connazionale Pedro Acosta, secondo con la sua Ktm al termine di una bella battaglia. Terzo posto per un consistente Pecco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, che conferma il podio del Mugello.

Bezzecchi out: travolto da Martin

In chiave Mondiale tutto invariato in testa alla classifica, visto che i due pilota Aprilia Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono caduti al primo giro in una carambola, innescata dallo spagnolo, che ha visto protagonisti anche Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46, gli altri due spagnolo Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse e Fermin Aldeguer su Ducati del Team Gresini.

Le parole di Marquez

Lo spagnolo è tornato alla vittoria a breve distanza da un infortunio alla spalla, l’ennesimo della sua carriera. “Sono davvero felice, è bellissimo. Dopo l’anno scorso è cambiato tutto ma così è lo sport, io l’ho già imparato nel 2020. Siamo riusciti a tornare dopo le difficoltà iniziali, ho capito di avere delle chance di vincere dopo il sabato”, ha detto Marquez. “Grazie ai dottori, ai fisioterapisti che mi hanno aiutato a casa. Il prezzo da pagare è stato alto ma sono contentissimo di essere tornato”, ha aggiunto il pilota della Ducati.

La situazione dopo il Gp d’Ungheria