“Rischiare di morire non era nei miei piani per questa settimana. È stata l’esperienza più spaventosa della mia vita”: Simone Biles ricoverata d’urgenza

La campionessa olimpica ha pubblicato una foto dall'ospedale con i braccialetti del ricovero ma non ha rivelato cosa sia accaduto: "Prima o poi vi racconterò tutto"

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“Rischiare di morire non era nei miei piani per questa settimana“. Con queste parole Simone Biles ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto un’emergenza medica che l’ha costretta al ricovero in ospedale e che lei stessa definisce “una delle esperienze più spaventose, se non la più spaventosa in assoluto” della sua vita.

La ginnasta statunitense, una delle atlete più decorate di sempre, ha condiviso su Instagram una foto del polso con diversi braccialetti ospedalieri senza però spiegare cosa sia accaduto né fornire dettagli sulla diagnosi o sulle cure ricevute. “Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla mia privacy”, ha scritto.

Nel messaggio pubblicato sui social, Biles ha raccontato anche di aver affrontato quei giorni senza il marito Jonathan Owens, impegnato negli allenamenti con gli Indianapolis Colts. “Sono rimasta a letto a riposare questa settimana”, ha spiegato, promettendo che prima o poi racconterà cosa è successo.

Per il momento la campionessa olimpica ha scelto di non entrare nei dettagli, limitandosi a ringraziare amici e familiari che le sono stati vicini durante il ricovero. “Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno scritto, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fiori”.

A 29 anni Simone Biles è considerata una delle più grandi ginnaste della storia. Dopo i quattro ori conquistati a Rio 2016, aveva sorpreso il mondo ritirandosi da diverse finali ai Giochi di Tokyo a causa dei cosiddetti “twisties”, una forma di blocco mentale che può compromettere la percezione del corpo nello spazio. Nel 2024 è poi tornata sul gradino più alto del podio olimpico a Parigi, aggiungendo altri tre ori a un palmarès già straordinario. Questa volta, però, a preoccupare i suoi fan non è stata una gara o un infortunio sportivo, ma un problema di salute di cui la campionessa, almeno per ora, preferisce non parlare.