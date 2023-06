“Gli devo tutto, ha cercato di cambiare questo Paese difficile”, queste le parole di Arrigo Sacchi al telefono con l’Ansa dopo aver scoperto la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Lo definisce suo “amico geniale“. Un’amicizia suffragata da un rapporto professionale di enorme successo, con quel Milan che ancora oggi è ricordato come una delle squadre più forti e vincenti di sempre. Arrigo Sacchi ricorda: “Quando mi prese gli dissi: ‘lei o è pazzo o è un genio’. Visti i risultati, datemi voi la risposta…”. Il capitano di quella squadra era Franco Baresi, oggi vicepresidente onorario del Milan: “Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni“. Un altro grande Milan di successo fu quello guidato da Carlo Ancelotti: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”, scrive il tecnico del Real Madrid su Twitter.

Il Milan è “profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari”. Con queste parole sui social il club ricorda l’ex presidente Berlusconi. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”, sono le parole riportate nel tweet del club rossonero. “Grazie Presidente, per sempre con Noi”, conclude il Milan. Anche il Monza Calcio, ultima proprietà sportiva di Silvio Berlusconi, lo ricorda con un breve comunicato: “Per sempre con noi“.

Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione “sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza”, si legge in una nota del club spagnolo, che “desidera esprimere le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza”. La figura di Silvio Berlusconi viene ricordata anche da tutta la stampa sportiva internazionale, da Marca e AS e altri quotidiani spagnoli, l’Equipe, fino ai principali tabloid inglesi. Al centro tutti i suoi grandi successi professionali ottenuti con la squadra rossonera. Durante la presidenza Berlusconi, il Milan ha vinto 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per club, 5 Supercoppe europee, 8 scudetti, una Coppa Italia e sette Supercoppe italiane.