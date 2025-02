Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita a Napoli. Secondo quanto segnala il sito Ingv la localizzazione è nei Campi Flegrei ad una profondità di 2 chilometri. Non si registrano, al momento, danni. “Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano” scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Ho attivato il Centro Operativo Comunale a Monterusciello presso la Protezione Civile. In molti siete in strada – sottolinea – Per eventuali segnalazioni fermate i volontari o contattate la Protezione Civile al numero 08118894400 o la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891”. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, aggiunge: “Al momento c’è la preoccupazione dei cittadini, qualche richiesta di sopralluogo in casa ed è saltata una rete idrica. Sono in corso i controlli in tutte le scuole con l’ufficio tecnico ed è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc)”.

Foto in alto | L’immagine è presa dal portale Openstreetmap