Un uomo di 23 anni ha accoltellato cinque passanti questo pomeriggio a Villach nel sud dell’Austria. Una persona è morta: secondo la polizia, la vittima è un quattordicenne. L’attacco è avvenuto poco prima delle ore 16 nella piazza principale della cittadina austriaca. L’autore, un cittadino siriano con permesso di soggiorno, è stato arrestato. Secondo le prime informazioni, in precedenza non aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’accoltellatore è stato fermato da un passante in auto, un fattorino di 42 anni, che vedendo quanto stava accadendo ha investito l’assalitore. Il più anziano dei feriti ha 32 anni. Al momento non ci sono indicazioni su quale sia stato il suo movente, come non è chiaro se ci sia una relazione tra l’aggressore e le vittime. “L’atmosfera in città è inquietante. La piazza principale è vuota”, hanno raccontato alcuni testimoni oculari, mentre i titolari dei negozi e i passanti sono visibilmente sotto shock. “Sembrava un film dell’orrore. Tutto è accaduto in un attimo”, ha raccontato un passante che ha assistito all’agguato.

A fornire dei dettagli sull’attacco nella piazza centrale di Villach, a circa 350 chilometri a sud di Vienna, è stato il portavoce della polizia austriaca Rainer Dionisio. L’Ufficio statale per la sicurezza dello Stato e la lotta all’estremismo ha assunto le indagini insieme alla polizia giudiziaria statale. Due elicotteri della polizia hanno sorvolato la città per diverse ore mentre veniva allertata la task force Cobra. Nella zona del centro città sono anche stati messi ampi cordoni della sicurezza.