“Come quando Michael Jordan era in NBA: ovunque andava, la massa lo seguiva. E tutti i palazzetti si riempivano ad ogni partita”. Quando gioca, alcuni avversari affittano uno stadio di football per una maggiore capienza. Ma quando non viene convocato, i tifosi vengono risarciti dalle società ospitanti con sconti e promozioni. In MLS l’effetto Messi sta avendo un impatto senza precedenti. Per l’Inter Miami (squadra in cui gioca dal 2023) e, soprattutto, per le squadre avversarie. La sua presenza – o assenza – ad ogni partita, sta influenzando qualsiasi tipo di decisione in termini di marketing e logistica. Il fuoriclasse argentino sta spostando gli equilibri di una lega che, mai come negli ultimi anni, si sta ritagliando un importante spazio nel panorama nazionale. E il merito è proprio di Leo Messi. Tra rivoluzione e decisioni impopolari, così gli avversari si stanno adattando al numero 10.

Effetto Messi, stadi più grandi e prezzi più alti

Messi continua a provocare fermento e curiosità. Sugli spalti e in campo. Ma non si tratta solo di fermarlo in area di rigore: gli avversari si sono dovuti rapidamente adattare alla sua presenza per poter guadagnare quanto più possibile in termini economici. “Il suo impatto è stato inimmaginabile”, ha dichiarato il commissario della MLS Don Garber. “I dati dentro e fuori dal campo sono stati spettacolari“. I risultati parlano chiaro: nel 2024, infatti, la media complessiva è stata di almeno 23mila spettatori in più rispetto all’anno precedente. In un’intera stagione, si sono superati oltre 50mila spettatori in cinque partite e oltre 60mila in tre.

Lo Sporting Kansas City, che gioca regolarmente al Children’s Mercy Park (stadio da 18.467 spettatori) ha avuto la brillante idea di cambiare sede proprio per ospitare l’Inter Miami di Messi. Il club, infatti, ha affittato l’Arrowhead Stadium, la sede della NFL che vanta una capienza di 76.416 persone. Il prezzo dei biglietti variava dai 100 ai 290 dollari nella parte superiore e dai 180 ai 600 dollari in quella inferiore. Risultato? Sold-out e grande festa sugli spalti, per l’evento con più persone dell’intero campionato. “L’impatto dell’arrivo di Messi all’Inter Miami è epocale”, ha affermato Adam Budelli, il portavoce di StubHub (il più grande sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive). “L’impennata delle vendite è una testimonianza della sua eredità nel calcio. L’influenza di Messi si estende oltre i confini del suo stadio di casa”. Per tutte le altre squadre che hanno deciso di mantenere intatta la loro sede, con stadi da capienze standard, si crea indubbiamente un mercato di rivendita e compravendita competitivo dei biglietti online. Facciamo un esempio concreto: il Saputo Stadium del Montreal può ospitare 20.521 tifosi. Mediamente, un biglietto varia dai 13 ai 69 dollari; contro Messi, il meno costoso ha superato i 300 dollari. Ma anche davanti a prezzi proibitivi, trovare un seggiolino vuoto è impossibile.

Sconti ai tifosi scontenti

Sforzi mirati e nuove strategie di marketing, anche sui social e sui siti web. Ma quando Messi non si presenta per la partita del weekend – in seguito a comunicazioni dello staff dell’ultimo minuto -, i club ospitanti hanno saputo pensare con efficacia a un piano B per tutti i tifosi delusi. Assente per la sfida a Vancouver contro i Whitecaps, infatti, la società ha offerto sconti sul cibo a tutti i presenti del 50% e ha organizzato alcune feste di quartiere totalmente gratuite. Non solo. Lo scorso anno, i Chicago Fire si erano offerti di accreditare agli acquirenti di una singola partita 250 dollari di sconto su due o più nuovi abbonamenti stagionali, in caso di assenza dell’argentino. L’attesa e il desiderio di affrontare Messi ha spinto ogni avversario dell’Inter Miami a prendere decisioni diverse ma super efficaci. Con approcci fuori dagli schemi e da ogni logica di mercato. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: capitalizzare al massimo la sua presenza e ogni suo spostamento. Per una “Messi mania” che – dato il suo ultimo anno di contratto con l’Inter Miami – potrebbe terminare a breve.