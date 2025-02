“Sono sbigottito che il garante della privacy possa solo pensare di aprire un’inchiesta su questo. Io capisco ci siano state sollecitazioni da Fdi ma la Costituzione è chiara è molto più chiara di quanto non viene detto in quel comunicato”. Così Peter Gomez a margine della presentazione a Milano del libro di Giacomo Salvini, Fratelli di chat, edito da Paper First, commenta la nota che il garante per la privacy ha inviato alla Società editoriale Il Fatto SPA in merito alla pubblicazione del libro.

“La democrazia muore nel buio diceva Woodward, bisognerebbe ricordarlo. Ci sono decine di sentenze che dicono che i giornalisti hanno il diritto e il dovere di raccontare le notizie, e anche le chat le intercettazioni quando hanno un chiaro interesse pubblico, Giacomo Salvini ha fatto un’opera certosina – continua Gomez E paradossalmente ci sono figure che escono molto meglio, come Giorgia Meloni. Pensare che il garante possa censurare è qualcosa che dovrebbe farci temere che in Italia, e io non l’ho mai pensato prima, la libertà di parola è davvero a rischio. Non credo che lo possa fare ma se lo facesse la risposta di tutti i cittadini dovrebbe essere unanime un grande no e una grande manifestazione”.

A Milano l’autore del libro e giornalista del Fatto, Giacomo Salvini, ha presentato il volume insieme al giornalista de La Stampa, Francesco Moscatelli, e al direttore del Fatto quotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez. “Se il libro ha mosso gli equilibri nel governo? – ha spiegato Salvini – Salvini si è risentito delle accuse, soprattutto quelle in cui veniva chiamato ‘bimbominkia’, e quindi lui ha detto che non fanno piacere ma che erano accuse vecchie. Ma il rapporto ne ha risentito, tanto che la Lega sta rilanciando su molti temi, la guerra nei servizi segreti, il Veneto, insomma ha fatto ripartire un’offensiva verso gli alleati“.

