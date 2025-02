Un ragazzo di 16 anni è stato investito questa mattina mentre attraversava la strada nei pressi di piazza Giovanni XXIII a Cagliari, a pochi passi dalla scuola che frequenta. L’automobilista, dopo aver colpito il giovane all’altezza delle gambe, ha proseguito la corsa senza fermarsi, limitandosi a un cenno di scuse con la mano, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Il ragazzo, subito soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni, tra cui una donna e alcuni compagni di scuola. Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente fuggitivo.