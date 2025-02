Domani, venerdì 14 febbraio è confermato lo sciopero dei mezzi pubblici Atm (metro, bus, tram) a Milano. La protesta, proclamata dal sindacato Al Cobas, avrà una durata di 24 ore. Secondo quanto comunicato da Atm, i mezzi non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Le fasce di garanzia per i passeggeri restano quelle tradizionali. Lo sciopero riguarda esclusivamente i servizi Atm e non coinvolgerà i treni Trenord, che circoleranno regolarmente.

Le ragioni alla base della protesta sono molteplici, ma la principale riguarda il rinnovo del contratto, con la richiesta di un aumento salariale per i dipendenti. Tra le altre motivazioni indicate da Al Cobas, ci sono la contrarietà alla liberalizzazione, privatizzazione e alle gare d’appalto che riguardano i servizi Atm, e la richiesta di “reinternalizzare” i servizi di trasporto pubblico locale. In aggiunta, il sindacato si oppone al progetto “Milano Next”, che prevede la trasformazione di Atm in un’Azienda Speciale del Comune, con l’affidamento diretto dei servizi.

Al Cobas chiede anche la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti, il divieto di salire e scendere dalle porte anteriori, un incremento nella pulizia e sanificazione dei mezzi, e maggiori tutele per i lavoratori, specialmente contro gli atti aggressivi. Infine, tra le richieste figurano ferie per il personale viaggiante, nuove assunzioni, trasformazione dei contratti a tempo parziale, un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, e miglioramenti nelle condizioni aziendali, come indennità per ferie, turni particolari e vestiario.

Mentre a Roma per oggi è previsto lo sciopero per la sicurezza del deposito Atac Magliana. La mobilitazione di 4 ore è prevista dalle 20 alle 24, lo comunica in una nota la Usb Lavoro Privato Trasporti Lazio. Le linee bus coinvolte saranno 023, 087, 089, 115, 128, 228, 23, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 98, 669, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 980, 981, 983, M04, M30, M40, M50. Regolari le linee notturne.

Il servizio sarà garantito sino alle 20 e dalle 0.01 del giorno 14 febbraio 2025 Lo sciopero è stato proclamato a seguito di due gravi episodi avvenuti il 6 e l’8 febbraio, durante i quali due autobus sono stati colpiti da lanci di pietre, mettendo a rischio la sicurezza di lavoratori e passeggeri. I sindacati sottolineano che lo sciopero mira a tutelare la salute e la sicurezza di chi opera nel trasporto pubblico e degli utenti.