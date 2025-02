Ennesimo, vergognoso episodio di razzismo che si abbatte sul calcio italiano. Questa volta la vittima degli insulti è l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. Al termine della partita tra la squadra viola e l’Inter, vinta dai nerazzurri a San Siro per 2-1, l’attaccante italiano è stato ricoperto di messaggi razzisti su Instagram. Lo ha fatto sapere lo stesso centravanti della Fiorentina e della Nazionale, pubblicando attraverso delle stories gli insulti ricevuti e commentando con la frase “Ancora, nel 2025…” accompagnata da emoticon raffigurante una persona che vomita.

“Scimmia del c***o”, “Scimmia n***a”, “Sporca scimmia“, “Scimmia di m***a” e poi ancora “Non ci sono n***i italiani”. Questi sono solo alcuni dei messaggi ricevuti dal centravanti classe 2000. Nella notte, la Fiorentina ha diramato una nota nella quale esprime vicinanza a Kean informando inoltre che “tutte le persone autrici di tali gesti sono state segnalate alle autorità competenti”.

Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite ad Agorà su Rai 3, si è espresso a riguardo: “La fabbrica dell’educazione non deve chiudere mai, deve rimanere sempre aperta. Io accompagno mio figlio la domenica a vedere le sue partite e i genitori dalle tribune all’arbitro dicono qualunque cosa. A volte devo intervenire. Quello che è stato scritto a Kean ieri sera merita di essere sottolineato. Più che dei leoni da tastiera sono dei vigliacchi ignoranti che si nascondo, ma e si può trovare una maniera affinché il web non diventi terra di nessuno. E poi la scuola. E’ un lavoro incessante che maestri e insegnanti devono cercare di fare. Non sempre le famiglie svolgono il ruolo educativo”.

Successivamente, anche l‘Inter ha espresso la propria vicinanza all’ex Juventus con un comunicato ufficiale: “Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola”.

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.

Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 11, 2025