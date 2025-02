“Ormai stiamo andando in una direzione al di fuori di quello che dovrebbe essere il calcio. Ma andiamo oltre le polemiche, anche perché dobbiamo comunque accettare queste regole che io non riconosco più. Non si sa più quando è rigore o non rigore, certamente a me non piace“. Così l’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Bruges nei playoff d’andata della Champions League, terminata 2-1 per i belgi che hanno trovato la vittoria con un calcio di rigore a favore che difficilmente però trova spiegazioni. Al 91′ l’arbitro, il turco Halil Umut Meler, ha punito con un penalty una leggerissima mano larga di Isak Hien su Gustaf Nilsson in area, che è costata la partita agli italiani.

“Si toglie il contatto dal gioco del calcio, con regolamenti distanti per gli stessi calciatori. Sicuramente il calcio sta cambiando. – ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi -. Evidentemente noi italiani stiamo contagiando anche l’Europa. Il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un’idea di falli completamente diversa. Il problema sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore.”

Analizzando il match e guardando al ritorno, Gasperini ha dichiarato: “Ora dobbiamo vincere 2-0, dovremo esporci di più per togliergli il possesso palla. Loro sono una buona squadra e sarà una partita molto difficile, oggi male nella prima mezzora poi pian piano siamo cresciuti. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche delle occasioni clamorose, prima di questo episodio. Da vincenti siamo usciti perdenti. Arriveremo con mille motivazioni, ma prima c’è la partita con il Cagliari e dobbiamo fare la conta di chi sarà disponibile. Faremo il massimo”.

Anche il grande ex della gara, Charles De Ketelaere, si è accordato al suo allenatore affermando: “L’arbitro è stato arrogante, se si chiede a 100 persone nessuno dice che è rigore. E’ incredibile che con il Var succedano certe cose, fa male perdere così anche se ringrazio tutta la gente per l’accoglienza nei miei confronti”.