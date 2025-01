Il sorteggio dei playoff ha dato forma al nuovo tabellone tennistico della Champions League 2025. L’urna di Nyon ha innanzitutto stabilito gli incroci che completeranno il quadro degli ottavi: il Milan affronterà gli olandesi del Feyenoord, la Juventus invece sfiderà il Psv Eindhoven, mentre l’Atalanta se la vedrà con i belgi del Club Brugge. La nuova formula della Champions regala in questo turno di playoff anche un vero big match: Manchester City contro Real Madrid. Fortunato invece il Bayern Monaco, che si ritrova gli scozzesi del Celtic. Se è stato evitato un derby italiano, ci sarà invece uno scontro tutto francese tra Brest e Paris Saint Germain. Molto equilibrio nelle altre due sfide di play-off: Sporting Lisbona contro Borussia Dortmund e soprattutto Monaco contro Benfica.

Gli 8 match di playoff sono stati divisi in due gruppi: quattro dal lato “blu” del tabellone e altri quattro dal lato “argento” (vedi foto qui in basso). Nella pratica, significa che gli incroci agli ottavi non sono ancora stati decisi: ci sarà un secondo sorteggio, al termine dei playoff. Milan e Juventus, se dovessero passare il turno, incontrerebbero una tra Inter e Arsenal. Molto più facile, sulla carta, la strada dell’Atalanta, che avrebbe all’urna la possibilità di pescare Lille o Aston Villa. Allo stesso tempo, però, la Juve sa già di essere dal lato del tabellone di City e Real, mentre potrebbe incontrare l’Atalanta in semifinale. Il Milan invece è dal lato opposto, dove c’è il Bayern Monaco tra le big. La strada verso la finale di Monaco comincia a prendere forma. Ecco tutti i dettagli.

Tutti gli incroci ai Play-off di Champions League

1 – Bruges​ – Atalanta

2 – Sporting Lisbona – Borussia Dortmund

3 – Manchester City – Real Madrid

4 – Celtic – Bayern Monaco

5 – Juventus – Psv

6 – Feyenoord – Milan

7 – Brest – Psg

8 – Monaco – Benfica

La prospettiva in vista degli ottavi

Di seguito le possibili combinazioni, con le 8 squadre già qualificate agli ottavi di finale (compresa l’Inter) che saranno teste di serie:

Liverpool contro la vincente di Brest-Psg o Monaco-Benfica

Barcellona contro la vincente di Brest-Psg o Monaco-Benfica

Arsenal contro la vincente di Feyenoord-Milan o Juventus-Psv

Inter contro la vincente di Feyenoord-Milan o Juventus-Psv

Atletico Madrid contro la vincente di Celtic-Bayern Monaco o Manchester City-Real Madrid

Leverkusen contro la vincente di Celtic-Bayern Monaco o Manchester City-Real Madrid

Lille contro la vincente di Bruges-Atalanta o Sporting-Borussia Dortmund

Aston Villa contro la vincente di Bruges-Atalanta o Sporting-Borussia Dortmund

Il tabellone della Champions League 2025