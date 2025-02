Nelle sue prime settimane alla Casa Bianca ha rinominato il Golfo del Messico in Golfo d’America (“un bellissimo nome, appropriato”), e ha dichiarato di “prendere” Gaza (“Non c’è niente da comprare. La prenderemo, la terremo, la custodiremo gelosamente”) per farne una “riviera” con “molti posti di lavoro per la popolazione del Medio Oriente“. E tra le mire espansionistiche di Donald Trump ne è spuntata un’altra: la Groenlandia. Il presidente americano ha infatti dichiarato di volerla acquisire per motivi di “sicurezza nazionale”, e molto contro la volontà di chi ci abita. Secondo un sondaggio nazionale, quasi la metà dei danesi vede gli Stati Uniti come una minaccia e il 78% si oppone alla vendita del territorio, scrive il Guardian. Così ora la Danimarca, a cui appartiene la Groenlandia, risponde con una provocazione: se Trump la vuole, allora compriamo la California. E sono oltre 200mila i danesi che finora hanno firmato. “Avete mai guardato una mappa e pensato: ‘Sapete di cosa ha bisogno la Danimarca? Più sole, palme e pattini a rotelle’. Bene, abbiamo un’opportunità irripetibile per trasformare quel sogno in realtà”, si legge nella petizione. “Compriamo la California da Donald Trump!”, prosegue il testo. Lo slogan in cima alla petizione invita a “rendere la California di nuovo grande”. Presunti sostenitori come Lars Ulrich dei Metallica e Viggo Mortensen, famoso per il Signore degli Anelli, espongono le loro ragioni per cui la California debba entrare a far parte della “Nuova Danimarca”.

“Porteremo l’hygge (una filosofia e modo di pensare diffuso nei paesi nordici che definisce un’atmosfera di comfort, serenità e intimità, ndr) a Hollywood, piste ciclabili a Beverly Hills e smorrebrod (i tipici panini danesi con pane di segale, ndr) biologici a ogni angolo di strada. Lo stato di diritto, l’assistenza sanitaria universale e la politica basata sui fatti potrebbero essere applicati”, continua la petizione. “Siamo onesti: Trump non è esattamente il più grande fan della California. L’ha definita ‘lo stato più rovinato dell’Unione’ e ha litigato con i suoi leader per anni. Siamo abbastanza sicuri che sarebbe disposto a separarsene per un giusto prezzo”, sostengono i firmatari. Obiettivo dichiarato della petizione è quello di raccogliere tramite crowdfunding mille miliardi di dollari e 500mila firme.

L’ipotesi del referendum – Intanto, nel turbamento per i piani di annessione di Trump, uno dei due partiti al governo nell’isola, il Siumut, ha affermato che se confermato nelle prossime elezioni parlamentari dell’11 marzo attiverà la legge sull’autogoverno del territorio con l’obiettivo di tenere un referendum sullo status futuro del territorio ora semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca. Le elezioni in Groenlandia sono state indette il 5 febbraio con un’accelerazione – i quattro anni del mandato parlamentare sarebbero terminati il 6 aprile – tutta legata alle tensioni seguite alle dichiarazioni di Trump. La campagna elettorale si sta così sviluppando sulle aspirazioni dell’ex colonia danese, che già comunque gode di ampi poteri di autogoverno. La stragrande maggioranza dei groenlandesi è a favore dell’indipendenza e tutti e cinque i partiti politici dell’isola si sono però espressi contro l’ipotesi che la Groenlandia diventi parte degli Stati Uniti. In seguito al referendum del 2008, la Groenlandia ha ottenuto una maggiore autonomia e dal giugno 2009 le è stato riconosciuto l’autogoverno. Secondo il Siumut, dopo le elezioni si potrebbe negoziare appunto la piena indipendenza. “Finché il nostro Paese non raggiungerà lo status di stato indipendente, le nostre opportunità di partecipare ufficialmente ai negoziati saranno limitate”, ha detto il leader del partito Erik Jensen.

Terra polare ricca di risorse minerarie, 57mila abitanti, la Groenlandia riceve ingenti fondi dalla Danimarca, nel complesso ben oltre i 500 milioni di euro l’anno. Attualmente è indipendente dalla Danimarca su temi come l’istruzione e la sanità, mentre affari esteri e sicurezza fanno capo a Copenhagen. Al summit informale di Bruxelles a inizio di questa settimana i leader europei hanno espresso sostegno al diritto all’autodeterminazione di Danimarca e Groenlandia. “Preservare l’integrità territoriale del Regno di Danimarca, la sua sovranità e l’inviolabilità dei suoi confini è essenziale per tutti gli Stati membri”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo António Costa.