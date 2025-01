Google Maps ha annunciato che negli Stati Uniti rinominerà il Golfo del Messico in Golfo D’America dopo l’ordine esecutivo del presidente americano Donald Trump che rinomina l’area. Nel resto del mondo verranno utilizzati entrambi i nomi e in Messico nello specifico resterà la denominazione originale. Anche per la cima dell’Alaska, Denali, la montagna più alta del Nord America verrà modificato in Monte McKinley negli Stati Uniti, seguendo le nuove disposizioni firmate da Trump.

Google in un post su X ha affermato: “Abbiamo una prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati dal governo ufficiale” precisando che “quando i nomi ufficiali variano tra i Paesi, gli utenti di Maps vedono il loro nome locale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi. Ciò vale anche qui”.