“Pura esaltazione delle relazioni industriali: questa è la nostra proposta di legge. Per questo davvero non so, ditemi voi, se l’affermazione per cui la nostra proposta danneggia la contrattazione è più paradossale o più ridicola. Sinceramente: mi sono domandato come si possa sostenere una tale e grottesca invenzione. Ho provato a darmi qualche spiegazione”. Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando all’assemblea nazionale “Il coraggio della partecipazione”; si riferisce, pur senza nominarlo, al leader della Cgil, Maurizio Landini. “La prima: non si è nemmeno letto il testo. Ma non voglio crederci. Seconda ipotesi: si è pregiudizialmente contrari all’idea della corresponsabilità dei lavoratori nelle scelte aziendali. Ci sta, ognuno è libero di avere la sua opinione. Certo, con buona pace di Di Vittorio, che era di altro avviso. Per Sbarra “ad essere assurdo, e francamente del tutto fuori luogo, è che a scagliarsi contro l’applicazione di un principio costituzionale sia chi un giorno sì e l’atro pure lancia allarmi per le minacce che incombono sulla democrazia. Ad essere assurdo è che pretenda di dare lezioni sul valore della contrattazione sia chi chiede alla politica, ai partiti, di intervenire su salari e orari di lavoro, rappresentanza e smart working”.