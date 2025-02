“Non è accettabile che una presidente del Consiglio, usando la sua forza comunicativa, faccia un video contro un singolo magistrato. Quello di Chigi è bullismo istituzionale, e va respinto”. Così Giuseppe Conte, a margine dell’udienza del processo per la morte di Giulio Regeni, in corso al tribunale di piazzale Clodio, dove è stato ascoltato come testimone. “Io ho avuto le stesse notifiche da parte dello stesso magistrato, più di una, ma non ho fatto video, non gli ho detto che è un magistrato fallimentare, non ho detto che mi sento ricattato e intimidito, ma con grande rispetto di un’istituzione diversa da quella che è il governo, mi sono reso disponibile a fornire tutti gli elementi di informazione in mio possesso”. E sul caso Paragon ha aggiunto: “Sono molto preoccupato, è uno spionaggio a carico di giornalisti ritenuti evidentemente scomodi, di persone che lavorano nelle Ong. C’è un contesto che ci fa molto preoccupare, dobbiamo assolutamente accertare quello che è successo”.